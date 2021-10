Ha preso l’arma che il papà aveva lasciato carica, incustodita e senza sicura in uno zainetto e ha ucciso per errore la madre con un colpo di pistola.

Terribile quanto accaduto ad Altamonte Springs, in Florida, dove una giovane donna di 21 anni, Sahamaya Lynn, è stata colpita a morte dal figlio di due sotto gli occhi dei colleghi di lavoro. La vittima stava infatti partecipando a una riunione collegata su Zoom quando è stata fatalmente raggiunta dal proiettile.

Il papà del piccolo, 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo.

Ad allertare la Polizia per primi sono stati proprio i colleghi della vittima, che hanno assistito alla tragedia in diretta.

Ma prima ancora degli agenti è arrivato in casa Veondre Avery, 22enne compagno della vittima e padre del bambino. La scena che si è trovato di fronte è agghiacciante, con la sua Shamaya riversa a terra in un lago di sangue. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi, che erano già diretti verso la loro casa. Gli agenti lo hanno tratto in arresto.

(Unioneonline/L)

