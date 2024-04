È corsa contro il tempo in India per salvare la vita di Satwik Mujagonda, un bimbo di due anni intrappolato da ieri in un pozzo profondo 6 metri, nel villaggio di Lachyan, nello stato sud-occidentale del Karnataka.

I soccorritori hanno cominciato subito a scavare una buca che si ricongiungerà al punto del pozzo in cui il piccolo è imprigionato. Poi lo imbriglieranno per estrarlo facendolo scivolare su un telo per non ferirlo.

Satwik sembra in buone condizioni di salute, e continua a piangere a gran voce.

Il pozzo è circondato dalla polizia che tiene a distanza gli abitanti dei dintorni.

