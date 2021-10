Apprensione negli Usa per Bill Clinton, che si trova ricoverato in terapia intensiva all'Irvine Medical Center della University of California.

Lo staff dell’ex presidente americano – 75 anni – ha smentito che il ricovero sia dovuto a Covid-19 o a problemi cardiaci. Si tratterebbe, invece, di una sospetta “infezione del sangue”.

Clinton è in rianimazione, ma – a quanto trapela - non è attaccato ai respiratori.

Secondo la Cnn, l’ex numero uno della Casa Bianca avrebbe una infezione alle vie urinarie, che sarà trattata con antibiotici.

L’ex presidente – che secondo i medici dell’ospedale “è di buon umore e scherza con gli operatori sanitari” – dovrebbe restare in ospedale per qualche giorno a scopo cautelativo.

