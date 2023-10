«Non possiamo in nessun caso permettere che venga interrotto il sostegno americano all'Ucraina. Sono in gioco troppe vite, troppi bambini e troppe persone».

Lo ha detto Joe Biden ad una riunione del governo alla Casa Bianca dopo che il Congresso ha evitato all’ultimo minuto lo shutdown evocato per settimane grazie a un compromesso tra democratici e repubblicani moderati, un accordo per cui ha pagato proprio l’Ucraina, che non riceverà i 6,2 miliardi di dollari chiesti dal presidente Usa.

«Mi aspetto – ha aggiunto Biden – che lo speaker della Camera e la maggioranza dei repubblicani al Congresso mantengano il loro impegno per garantire il passaggio del sostegno necessario per aiutare Kiev a difendersi dall’aggressione e dalla brutalità russa».

Il presidente Usa ci ha inoltre tenuto a ricordare a tutti i parlamentari che gli Stati Uniti «sono la nazione indispensabile nel mondo».

Lo stesso Pentagono ha avvertito il Congresso dell’esaurimento dei fondi per sostituire le armi che gli Usa hanno inviato a Kiev, affermando che la Difesa già ha dovuto rallentare le forniture di mezzi ad alcuni reparti.

