Joe Biden deciderà sulla sua eventuale ricandidatura nel 2024 solo dopo novembre, ovvero dopo le elezioni di midterm.

Lo ha detto lo stesso Presidente degli Stati Uniti in un’intervista a 60 Minutes.

“È troppo presto per questo tipo di decisioni”, ha affermato, “continuo il mio lavoro nell’arco temporale, dopo il prossimo ciclo elettorale deciderò”.

Nella lunga intervista l’inquilino della Casa Bianca ha toccato diversi temi, a partire da quelli di politica estera. Washington è pronta a difendere Taiwan in caso di attacco cinese.

“Se ci fosse un attacco senza precedenti le forze americane interverrebbero direttamente”, ha detto.

Sulla guerra in Ucraina: Kiev “sta sconfiggendo la Russia ma non sta ancora vincendo”, quel che ha fatto Putin con “attacchi a ospedali e scuole” è “vergognoso, oltraggioso”.

Infine, in merito ai documenti top secret sequestrati nella casa di Trump a Mar-a-Lago: “Non ho chiesto informazioni specifiche perché non voglio essere coinvolto nell’indagine del Dipartimento di Giustizia. Ma com’è potuta accadere una cosa del genere? Come qualcuno può essere così irresponsabile?”.

(Unioneonline/L)

