I leader dei Paesi della Nato riuniti a Madrid per il vertice dell’Alleanza Atlantica.

Al centro del summit il conflitto tra Russia e Ucraina e l’ingresso nel Patto anche di Svezia e Finlandia. In collegamento da remoto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Quest’ultimo ha in queste ore fatto il punto sull’offensiva di Mosca, spiegando che da inizio invasione sono stati ben 2.800 i missili russi che hanno colpito l’Ucraina.

Intanto, mentre il leader russo Vladimir Putin è alle prese con il suo primo viaggio – in Tagikistan e Turkmenistan (GUARDA) – dall’inizio del conflitto, nel mirino del Cremlino è finito il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha “suggerito” la partecipazione del numero uno di Mosca al prossimo G20 solo da remoto. "Non è lui a decidere”, hanno tuonato i funzionari più vicini allo Zar.

Proprio da Madrid il presidente Usa Joe Biden ha annunciato l’invio di nuove forze in Europa, Italia compresa. Ma Mosca avverte: “Risponderemo”.

Ore 16.50 – Kuleba: “Dalla Nato 'posizione lucida' sulla Russia”

L'Ucraina ha accolto con favore le decisioni della Nato di impegnarsi per una maggiore sostegno a Kiev e di invitare Finlandia e Svezia a unirsi all'alleanza. "Oggi a Madrid, la Nato ha dimostrato di poter prendere decisioni difficili ma essenziali. Accogliamo con favore la posizione lucida sulla Russia, così come l'adesione di Finlandia e Svezia. Una posizione altrettanto forte e attiva sull'Ucraina aiuterà a proteggere l'area euro-atlantica sicurezza e stabilità", ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Ore 16.20 – Kiev: “1 morto e 5 feriti in nuovo raid russo a Kharkiv”

"Gli invasori russi hanno nuovamente colpito la regione di Kharkiv, lasciando un civile ucciso e cinque feriti, compreso un bambino". Lo ha annunciato l'amministrazione militare regionale di Kharkiv su Telegram. Lo riporta Ukrinform. Le autorità regionali hanno invitato i residenti locali a rimanere nei rifugi antiaerei.

Ore 15.20 – Nato: “Terribile crudeltà della Russia in Ucraina”

I leader della Nato denunciano la "terribile crudeltà" della Russia in Ucraina. Lo si legge nella dichiarazione diffusa al termine del summit dell'Alleanza a Madrid. "La terribile crudeltà della Russia ha causato immense sofferenze umane e massicci sfollamenti, colpendo in modo sproporzionato donne e bambini. La Russia ha la piena responsabilità di questa catastrofe umanitaria. La Russia deve consentire un accesso umanitario sicuro, senza ostacoli e duraturo", si legge nel comunicato finale.

Ore 14.06 – Mosca: “Risponderemo alle nuove forze Usa in Ue”

La Russia "non lascerà senza risposta" la decisione annunciata oggi dal presidente Usa Joe Biden di schierare nuove forze in Europa, compresa l'Italia. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, citato dall'agenzia Interfax, avvertendo che Mosca ha "la capacità e le risorse" per rispondere. La Russia non è "intimidita" da questa mossa, ha aggiunte Ryabkov, aggiungendo che Washington "avrebbe potuto evitare tale escalation".

Ore 13.20 – Colpita una centrale elettrica a Severdonetsk

"La centrale termoelettrica di Severdonetsk è stata quasi completamente distrutta a causa dei combattimenti russi nella regione di Lugansk". Lo ha annunciato su Telegram Energoatom, l'azienda statale che supervisiona gli impianti nucleari in Ucraina. Lo riporta Ukrinform.

Ore 12.50 – Londra sanziona anche la “cugina” di Putin

Il governo britannico di Boris Johnson allarga ancora la lista nera delle persone colpite dalle sanzioni anti-russe in seguito alla guerra di Mosca in Ucraina: da oggi il congelamento di ogni asset rintracciabile nel Regno Unito e il divieto di viaggio sull'isola riguardano anche l'oligarca Vladimir Potanin, storico magnate del nichel fin dall'epoca di Boris Ieltsin, indicato come il secondo uomo più ricco di Russia, e Anna Tsivileva, "cugina di Vladimir Putin" e presidente della società mineraria JSC Kolmar Group.

Ore 12.12 – Congelati 330 miliardi di asset russi

Gli Stati Uniti e alleati hanno congelato oltre 330 miliardi di dollari in beni russi dall'inizio del conflitto in Ucraina. Lo ha annunciato oggi il Tesoro degli Stati Uniti.

Ore 11.52 – Mosca: “Armi occidentali sono una minaccia”

“Le forniture di armi occidentali possono minacciare la sicurezza non solo in Ucraina ma anche oltre i suoi confini”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, citata dalla Tass.

Ore 11.16 – Turchia: “Svezia e Finlandia consegnino i terroristi”

Il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag ha detto che saranno nuovamente inviate a Svezia e Finlandia richieste di estradizione per 33 membri del partito curdo armato Pkk e per altri affiliati alla rete Feto, ritenuta responsabile del tentato golpe del 2016. Lo riferisce l'Anadolu, citando il memorandum tra Ankara, Helsinki e Stoccolma, firmato ieri a Madrid, con cui la Turchia ha tolto il veto dalla richiesta di adesione alla Nato dei Paesi scandinavi in cambio della cooperazione nella lotta al terrorismo. Bozdag ha menzionato 6 membri del Pkk e 6 di Feto che si trovano in Finlandia e 10 membri di Feto e 11 del Pkk in Svezia.

Ore 10.31 – Biden: “Più militari Usa in Ue, Italia compresa”

Gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden aprendo il summit Nato a Madrid. "Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e unita", ha detto Biden.

***

"La prima lezione da trarre è che Vladimir Putin sperava di avere meno Nato ai confini e invece ha sbagliato, dopo l'invasione dell'Ucraina avrà più Nato". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson arrivando al summit di Madrid. "Questo è summit storico per molti versi, avremo due membri in più ed è un passo avanti per l'Alleanza; capiremo poi

come poter aiutare ulteriormente l'Ucraina ma dobbiamo anche imparare le lezioni degli ultimi mesi e rivedere la nostra postura sul fronte orientale", ha aggiunto Johnson.

Ore 8.35 – Stoltenberg: “Russia minaccia per la Nato”

La Russia pone una "minaccia dieretta" alla sicurezza della Nato. Lo sottolinea il segretario Generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, impegnato a Madrid nel vertice dell'Allenza atlantica.

Ore 7.51 – Attacco a Mykolaiv, tre morti

Tre morti e tre feriti in un attacco, presumibilmente con un missilie russo, contro un palazzo nella città ucraina di Mykolaiv. Lo segnalano il sindaco della città, Oleksandr Sienkevych, e il governatore dell'oblast, Vitaliy Kim, citati dadal Kyiv Independent. Sono in corso operazioni di soccorso, segnala Kim.

Ore 7 – Sanzioni Usa, ira della Cina

L'amministrazione Usa di Joe Biden ha aggiunto cinque aziende cinesi in una lista nera sul commercio, accusandole di sostenere la base industriale militare e della difesa russa, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. La mossa ha provocato la dura reazione della Cina che ha respinto le accuse e i sospetti, affermando di "non aver fornito alcuna assistenza militare alle parti coinvolte nel conflitto Russia-Ucraina", opponendosi "con forza alle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti alle

nostre compagnie", secondo una nota dell'ambasciata cinese a Washington.

