"Abbiamo già resistito 50 giorni. 50 giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ci avevano dato un massimo di cinque". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso nazionale: "Cinquanta giorni della nostra difesa sono un risultato. Un risultato di milioni di ucraini", ha aggiunto. "Durante i 50 giorni di questa guerra, l'Ucraina è diventata un eroe per tutto il mondo libero. Per coloro che hanno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Per coloro che non sono avvelenati dalla propaganda".

Poi, in un’intervista alla Cnn, il presidente ucraino ha detto che “tutto il mondo dovrebbe essere preoccupato dal possibile uso di armi nucleari” da parte della Russia.

Intanto l’incrociatore missilistico russo Moskva, divorato dalle fiamme e che Kiev aveva rivendicato di aver colpito, "ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta". Ad ammetterlo il ministero della Difesa russo, che nega che il mezzo sia stato colpito e attribuisce le responsabilità all'incendio seguito "all'esplosione delle munizioni" trasportate a bordo. Il comandante del mezzo, Anton Kuprin, è morto.

Un duro colpo per la flotta militare russa, anche se il Pentagono ha ammesso di non poter verificare in "modo indipendente" se sia stato colpito da un missile dell'Ucraina.

Intanto la Casa Bianca smentisce le voci di un possibile viaggio a Kiev del presidente Joe Biden. Più probabile che a incontrare il presidente Zelensky possa essere il segretario di Stato Antony Blinken, che dal canto suo parla di una guerra che potrebbe durare “per tutto il 2022”.

Resta sotto assedio Mariupol, dove per la prima volta dall’inizio dell’invasione la Russia oggi ha usato caccia-bombardieri a lungo raggio. E tornano, dopo giorni di quiete, i bombardamenti a Kiev.

La giornata in diretta.

Ore 18.24 – Razzi di Kiev contro la “Moskva”

L'incrociatore russo Moskva è stato colpito da due missili ucraini. Lo riferisce un alto funzionario del Pentagono.

Ore 17.30 – Mosca espelle 18 membri rappresentanza Ue

Mosca espelle 18 membri della rappresentanza dell'Ue dalla Russia. Lo rende noto il ministero degli Esteri, citato dalla Tass. "In risposta alle azioni ostili dell'Unione Europea, 18 dipendenti della delegazione Ue in Russia sono stati dichiarati 'persona non grata' e dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa nel prossimo futuro", ha annunciato il ministero degli Esteri russo secondo l'agenzia Interfax.

Ore 17.15 - Zelensky: “Il mondo si prepari alla minaccia nucleare russa”

"Dobbiamo tutti essere pronti alla minaccia nucleare della Russia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn che andrà in onda alle 16 ora locali (le 22 in Italia) e di cui la all news americana ha trasmesso un'anticipazione. "Siamo preoccupati dal possibile uso di armi nucleari, ma tutto il mondo dovrebbe esserlo, non solo l'Ucraina", ha detto.

Ore 16.45 – Entro 24 ore in Ucraina il primo volo con le nuove armi Usa

Il primo volo con le nuove armi Usa destinate all'Ucraina arriverà nella "regione" nelle prossime 24 ore. Lo riporta la Cnn citando fonti della Difesa americana. Non è chiaro dove arriveranno di preciso le armi e quali faranno parte di questo primo invio.

Ore 16.20 – Una tempesta ha impedito l'evacuazione della Moskva

Le condizioni meteo non hanno consentito ai russi di evacuare l'equipaggio dall'incrociatore Moskva, che è affondato nel Mar Nero. Lo ha annunciato la portavoce della Guardia costiera ucraina, Natalia Humeniuk, in un briefing secondo quanto riporta l'agenzia Unian. "L'attacco ha fatto esplodere le munizioni e ha dato inizio a una lotta per la sopravvivenza. Abbiamo osservato mentre altre navi cercavano di portare soccorsi ma anche le forze della natura erano dalla parte dell'Ucraina: la tempesta non ha consentito una tranquilla operazione di salvataggio o di evacuare l'equipaggio", ha detto Humeniuk.

Ore 15.50 – Russi usano bombardieri su Mariupol: “E’ la prima volta”

Per la prima volta dall'inizio dell'invasione la Russia ha usato caccia-bombardieri a lungo raggio contro Mariupol. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa ucraino.

Ore 15.25 - Blinken: “La guerra può durare tutto il 2022”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto agli alleati europei che la guerra in Ucraina potrebbe prolungarsi per tutto il resto dell'anno. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti dell'amministrazione. Il Dipartimento di Stato non commenta ufficialmente l'indiscrezione, limitandosi a dire che l'obiettivo di Blinken è mettere fine al conflitto il prima possibile.

Ore 15 - Cardinale inviato dal Papa a Borodjanka per la Via Crucis

Il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, inviato in Ucraina dal Papa, è a Borodjanka, una delle città martiri, per la Via Crucis. Pregherà davanti ai corpi ritrovati, come alle stazioni della Via Crucis. Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Ore 14.05 – “Morto il comandante della Moskva”

Il comandante dell'incrociatore Moskva, Anton Kuprin, è morto durante l'esplosione e l'incendio a bordo della nave prima dell'affondamento. Lo riferisce il consigliere del ministro degli Affari interni ucraino Anton Gerashchenko citato da Nexta, il media bielorusso di opposizione che trasmette dalla Polonia. Il capitano Anton Kuprin diede l'ordine di bombardare l'Isola dei Serpenti il primo giorno di guerra.

Ore 13.50 – Biden non andrà a Kiev

"No, non manderemo il presidente in Ucraina". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, confermando comunque che l'amministrazione sta decidendo chi invierà a Kiev. Secondo indiscrezioni, potrebbe trattarsi del capo del Pentagono Lloyd Austin o del segretario di Stato Antony Blinken.

Ore 12.30 – Attacco russo agli autobus per le evacuazioni, sette civili uccisi a Kharkiv

Sette civili ucraini sono rimasti uccisi in un attacco russo contro gli autobus usati per le evacuazioni vicino a Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo ha reso noto l'Ufficio del procuratore generale ucraino.

Ore 11.40 – Finlandia: “Adesione alla Nato più rapida possibile”

"E' altamente probabile che la Finlandia entri nella Nato, il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile": lo ha detto il ministro finlandese per gli Affari europei Tytti Tuppurainen in un'intervista a Sky News, riportata dal Guardian. Parlando da Helsinki, Tuppurainen ha osservato che ora c'è un profondo cambiamento nelle relazioni tra Russia e Finlandia, che la "rattrista". Poi ha descritto le azioni della Russia come una guerra "brutale" in Ucraina e "un campanello d'allarme per tutti noi".

Ore 10.30 – Il Nyt: “L’Ue prepara lo stop graduale del greggio russo dopo il voto in Francia”

L'Unione europea sta preparando un embargo graduale alle importazioni di prodotti petroliferi russi, ma la misura non verrà varata fino a dopo il ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi il 24 aprile: lo scrive oggi il New York Times nella sua edizione online.

Ore 9.50 – “Feroci combattimenti a Mariupol, avanzano le truppe russe”

Il comandante della 36/a brigata della Marina ucraina, il maggiore Serhiy Volyna, lancia un appello alle autorità a "sbloccare Mariupol il prima possibile, militarmente o politicamente": secondo Volyn, “da questa mattina sono in corso feroci combattimenti, i russi avanzano in modo aggressivo, la situazione è critica". Lo ha detto in un'intervista all'Ukrainska Pravda: "Non abbiamo intenzione di arrenderci, ma la situazione sta precipitando".

Ore 8.10 – Zelensky: “Resistiamo da 50 giorni, Mosca ce ne aveva dati 5”

"Abbiamo già resistito 50 giorni. 50 giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ci avevano dato un massimo di cinque". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso nazionale citato questa mattina dal Guardian. "Cinquanta giorni della nostra difesa sono un risultato. Un risultato di milioni di ucraini", ha aggiunto. "Durante i 50 giorni di questa guerra, l'Ucraina è diventata un eroe per tutto il mondo libero. Per coloro che hanno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Per coloro che non sono avvelenati dalla propaganda".

Ore 7.40 – Esplosioni a Kiev nelle prime ore di oggi

Esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev e nella regione della capitale ucraina: lo riporta il Kyiv Independent.

