«Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima». Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron, ringraziando «gli alleati europei per il lavoro svolto finora e per il sostegno dato all'Ucraina.

«Putin non si fermerà all'Ucraina – ha avvisato il presidente Usa – ma non permetteremo che ciò accada». E ribadito: «Gli Stati Uniti sono al fianco dell'Ucraina. Non la lasceremo».

Dal canto proprio, Macron ha reso omaggio a Biden lodando la «lealtà» di quello che ha chiamato «un partner che ama e rispetta gli europei».

«Dall'Ucraina al Medioriente, passando per quello che vogliamo rilanciare sul piano economico, grazie di essere presente su tutti questi temi», ha detto Macron rivolto al presidente americano.

