«Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan». Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, precisando che lo stop fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione.

«Il Ramadan si avvicina e gli israeliani hanno concordato di non impegnarsi in attività durante il Ramadan, in modo da darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi", ha aggiunto Biden in un'intervista sulla rete statunitense Nbc.

Ma sia Tel Aviv che Hamas precisano che ancora nulla è definito.

Un funzionario di Hamas ha affermato che i commenti del presidente americano su una tregua a Gaza sono «prematuri» e non corrispondono alla situazione reale sul terreno.

Secondo lo stesso funzionario ci sono «ancora grandi lacune da colmare» nell'accordo prima che venga garantito un cessate il fuoco.

Anche fonti israeliane frenano, sottolineando che «non si capisce su cosa si basi l'ottimismo" del presidente Biden su una possibile tregua.

(Unioneonline/l.f.)

