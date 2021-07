Avrebbe dovuto essere anche la festa dell’“indipendenza dal Covid”, ma il target della campagna vaccinale non è stato raggiunto.

Negli Usa oggi si celebra l’Independence Day, giorno che per quest’anno avrebbe dovuto avere un significato simbolico anche sul fronte della lotta al coronavirus.

Lo scorso maggio il presidente Joe Biden, infatti, aveva fissato entro oggi un obiettivo molto ambizioso, quello della vaccinazione del 70% degli americani adulti (pari a 160 milioni di persone) per un’estate in sicurezza in tutto il Paese.

È stata la stessa Casa Bianca a spiegare, lo scorso 22 giugno, che il target non sarebbe stato raggiunto: lo aveva annunciato Jeff Zients, coordinatore della task force, dichiarando che l’obiettivo verrà centrato "con qualche settimana di ritardo".

Sono 16 gli Stati americani (più il Distretto di Columbia), che sono riusciti a vaccinare il 70% degli adulti con almeno una dose.

Tra i problemi di Washington anche le quasi 15 milioni di persone – pari a oltre un decimo di coloro che possono vaccinarsi – che non hanno fatto la seconda dose, secondo i dati recentemente rilasciati del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La massima autorità sanitaria americana ha ipotizzato che gli interessati lo abbiano fatto per varie ragioni, ad esempio perché credono che basti una sola dose per essere protetti.

Alcuni vogliono invece evitare i talvolta spiacevoli effetti collaterali, altri ancora semplicemente non hanno potuto o voluto riprogrammare il secondo appuntamento.

