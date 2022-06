"Questa è la legge più significativa sulle armi degli ultimi 30 anni".

Lo ha detto il presidente americano Joe Biden firmando la legge per una stretta sulle armi approvata nei giorni scorsi da Senato e Camera.

La proposta di legge bipartisan che ha superato il primo voto procedurale a Capitol Hill non è la svolta radicale chiesta dai democratici ma è comunque un segnale che una parte del blocco repubblicano pro-armi ad ogni costo si sta sgretolando.

Prevede il rafforzamento dei controlli sul profilo di chi vuole acquistare un'arma e ha meno di 21 anni, incentivi per gli Stati che hanno adottato le “red-flag laws” (che consentono di togliere le armi alle persone segnalate come pericolose per sé o per gli altri), investimenti sulla sicurezza nelle scuole. Per la prima volta, la misura vieta l'acquisto di armi non solo ai mariti che hanno commesso abusi domestici ma anche, più genericamente, "ai partner di lunga data".

"Questa legge non realizza tutto quello che voglio ma prevede una serie di misure che chiedo da anni e che salveranno delle vite – ha sottolineato Biden, citando alcuni dei limiti stabiliti dalla stretta bipartisan sulle armi –. Oggi per la prima volta stiamo facendo qualcosa di concreto, c'è ancora molto lavoro da fare e non mollerò, ma questa è una giornata storica".

