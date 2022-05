Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato in Giappone, atterrando alla base militare Usa di Yokota, a ovest di Tokyo.

Durante la seconda e ultima tappa del suo viaggio in Asia, Biden nella giornata di domani sarà ricevuto al palazzo imperiale dall'Imperatore Naruhito, e poi vedrà il premier nipponico Kishida nel corso di un incontro bilaterale, per poi presenziare martedì al vertice informale dei Quad, al quale parteciperanno anche il premier indiano Narendra Modi e il suo omologo australiano, fresco di elezione, Anthony Albanese.

La sicurezza internazionale sarà l'agenda principale degli incontri in Giappone, dopo che l'invasione russa dell'Ucraina ha sollevato preoccupazioni in tutto il mondo per le autocrazie che tentano di cambiare lo status quo geopolitico con la forza.

Biden e il premier nipponico Kishida discuteranno dei modi per rafforzare la loro alleanza per dissuadere la Cina dall'agire nello Stretto di Taiwan, mentre Pechino aumenta la pressione inviando aerei militari nella zona di difesa aerea di Taiwan. La loro dichiarazione congiunta indicherà una politica di cooperazione per "dissuadere e rispondere" alle attività della Cina nella regione indo-pacifica, secondo quanto anticipato dal Nikkei, provocando una durissima reazione di Pechino.

Domani Biden lancerà anche l'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), iniziativa guidata dagli Stati Uniti e vista come uno sforzo per contrastare l'influenza regionale della Cina.

"Siamo preparati a tutto ciò che potrebbe fare la Corea del Nord. Abbiamo pensato a come risponderemmo a qualunque cosa possa fare. Quindi non sono preoccupato", ha risposto Biden a una domanda della Cnn sul rischio che Pyongyang possa condurre test missilistici durante il suo viaggio in Asia. A un'altra domanda se avesse un messaggio per il leader nordcoreano Kim Jong-un, Biden ha risposto: "Ciao. Punto".

