«La Russia non prevarrà». Lo ha detto Joe Biden a Volodymyr Zelensky accogliendolo nello Studio Ovale. Il presidente lo ha ringraziato del piano che il leader ucraino gli ha presentato ed ha assicurato che «gli Stati Uniti sono accanto a Kiev ora e in futuro».

In giornata il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato aiuti militari all'Ucraina per 7,9 miliardi di dollari, oltre al fatto che al paese in guerra con la Russia saranno date armi a lunga gittata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata