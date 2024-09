Bianca Balti in ospedale per un tumore ovarico al terzo stadio. Lo ha rivelato la stessa modella sui suoi social, con un post che racconta il suo viaggio in ospedale e l’amara scoperta dopo le prime visite. «Domenica scorsa, mi hanno ricoverata al Pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era causato da un tumore ovarico al terzo stadio. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza», confessa la Balti.

«Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che lo sconfiggerò - scrive ancora -. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito un po' della mia perché ne ho un sacco. Capita nella vita; finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli che la vita ti mette davanti».

Due anni fa, come Angelina Jolie prima di lei, la Balti si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica Brca1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. «Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine - aveva scritto all'epoca - trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla». Bianca Balti ha due figlie: Matilde, con l'ex marito Christian Lucidi, e Mia, con il marito Matthew McRae.

