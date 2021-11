Il potere benefico di patatine che a un certo punto erano diventate introvabili. E’ l’Odissea vissuta da una famiglia di Narborough, nel Leicestershire (Inghilterra), in cui la piccola Ava – quattro anni – soffre di un grave disturbo alimentare.

Si chiama Arfid, è un disturbo evitante o restrittivo dell’assunzione di cibo, che blocca lo sviluppo della piccola. Ava per crescere deve alimentarsi solo con alcuni cibi ben selezionati.

Tra questi, spiega la Bbc che racconta la storia della piccola, le patatine al sale marino al forno Walkers, che hanno una produzione molto limitata.

La mamma Michelle ha lanciato un appello sui social chiedendo quelle patatine. Oltre a ricevere le scuse di Walkers (“Stiamo lavorando per aumentare la produzione e risolvere i problemi di fornitura”), la famiglia è stata letteralmente inondata di patatine.

Una marea di gesti di solidarietà e un grande carico tutto per la piccola Ava: “Penso che abbiamo ricevuto circa 450 pacchetti”, dice sorridente alla Bbc Michelle.

“Ava – continua – può mangiare solo queste patatine, cialde tostate e un tipo specifico di purea di frutta per bambini. Beve solo latte di mandorle zuccherato e un mix di vitamine su prescrizione”.

Di patatine Walkers ne mangia due pacchi al giorno, “quando è rimasta senza per cinque giorni non è stata molto bene, e la nostra grande paura era di dover andare in ospedale, cosa molto probabile ci hanno detto i medici se non mangia queste patatine”.

Di qui l’appello e la splendida risposta di solidarietà.

