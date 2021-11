Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg non esclude un lockdown per i non vaccinati a livello nazionale, dopo l'annuncio dell'Alta Austria di intraprendere questo provvedimento per spezzare la curva dei contagi.

Un lockdown dei no vax "sembra inevitabile", ha detto Schallenberg, precisando che non ci sarà "un lockdown di solidarietà dei vaccinati".

"Non comprendo perché due terzi della popolazione dovrebbe limitare le proprie libertà solo perché un terzo esita" a vaccinarsi, ha aggiunto il cancelliere.

"Questo Natale sarà scomodo per i non vaccinati", ha detto.

L’Austria sta registrando negli ultimi giorni un vero e proprio boom di nuovi casi, con la situazione più grave nell’Alta Austria, dove l'incidenza ha raggiunto quota 1.192 infetti per ogni centomila abitanti negli ultimi sette giorni.

Il Paese nelle ultime ore è stato inserito dalla Germania fra quelli a più alto rischio Covid.

Ad oggi nel Paese circa il 65% della popolazione ha un certificato vaccinale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata