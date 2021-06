Stava facendo rifornimento di benzina a una stazione di servizio, quando è passata la polizia. Che lo ha visto senza maschierina. E così ha rimediato una multa salata.

Sembra una scena già vista e sentita migliaia di volte, non fosse per il fatto che a essere sanzionato è stato il vicepremier australiano Barnaby Joyce.

In Australia è infatti riscattato il lockdown per una nuova ondata di contagi Covid – a causa dei focolai di variante Delta e del lento avanzamento della campagna vaccinale – e il governo ha imposto altre rigide misure per il contenimento dell’epidemia.

In particolare, Sydney e gran parte del New South Wales resteranno “zona rossa” almeno fino al 10 di luglio.

Per questo la notizia della “trasgressione” del vice primo ministro ha fatto notevole scalpore nel Paese.

Identificato dagli agenti, Joyce dovrà pagare una multa da 300 dollari australiani (circa 189 euro).

