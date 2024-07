Una sparatoria ha provocato diversi morti e feriti in Germania, nel Baden Wurttenberg.

L’attacco è avvenuto nella cittadina di Albstadt, l’assalitore è un cacciatore di 63 anni, riporta la Bild citando fonti di Polizia. Si tratta di una strage familiare, non di un attentato come si era temuto inizialmente. L’uomo ha colpito due bambini e due adulti della sua famiglia, poi si è tolto la vita. Ci sono tre morti, compreso l’assalitore, e due feriti gravi: le vittime sono madre e figlio del cacciatore, in gravissimi condizioni la moglie e la figlia.

Sul posto si sono precipitati decine di mezzi di soccorso e due elicotteri. Dopo una fase iniziale di massima allerta, le forze dell’ordine hanno fatto sapere che «non c’è alcun pericolo per la popolazione».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata