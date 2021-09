E’ stata rilasciata una delle tre persone condannate per gli attentati di Barcellona e Cambrils del 2017, che provocarono 16 morti e oltre 130 feriti.

Il tribunale spagnolo dell’Audiencia Nacional ha concesso la libertà provvisoria a Said Ben Iazza, condannato a otto anni per collaborazione con l’organizzazione terroristica, è considerato responsabile di aver aiutato il gruppo nella preparazione dell’attentato sulla Rambla, quando un camioncino riuscì ad entrare in zona pedonale e investì diverse persone zigzagando a tutta velocità tra la folla.

La decisione della corte è puramente “tecnica", dovuta al fatto che il condannato ha presentato ricorso e ha nel frattempo scontato il periodo massimo di carcere preventivo previsto dalla legge spagnola, che è pari a quattro anni.

Il tribunale ha stabilito per lui alcune misure cautelari, come il divieto di lasciare la Spagna senza autorizzazione giudiziaria.

Altre due persone sono state condannate in maniera provvisoria per l’attentato, rispettivamente a 53 e 46 anni di reclusione. Queste ultime rimarranno in carcere preventivo.

(Unioneonline/L)

