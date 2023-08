Si registra una vittima a seguito dall’attentato portato a termine oggi a Tel Aviv per mano di un palestinese arrivato dalla Cisgiordania. Un israeliano, guardia municipale, è morto a seguito delle gravi ferite. Chen Amir aveva 42 anni e, secondo la polizia, è stato colpito alla testa da uno sparo esploso a bruciapelo in una via pedonale molto affollata.

L’attentatore, invece, è stato “neutralizzato” da una seconda guardia. Si tratta di Kamal Abu Baker, giunto da Jenin e militante in una fazione armata locale. Pare che avesse girato a lungo per la città dove era in programma una nuova manifestazione di massa contro la riforma della giustizia intrapresa dal governo Netanyahu.

Ma ha attirato il sospetto di una guardia municipale e ha deciso allora di passare subito all'azione.

