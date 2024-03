Non ci sarebbero italiani coinvolti nell’attentato alla sala da concerti Crocus City Hall, nella periferia nordovest della capitale russa. Lo ha dichiarato al Tg1 il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che – ad ora – non sono arrivate segnalazioni di alcun tipo.

«Ho parlato con il nostro incaricato d'affari a Mosca, con il consolato, e anche l'Unità di crisi è allertata. I nostri connazionali che sono iscritti all'applicazione su Viaggiaresicuri hanno ricevuto un messaggio. Stiamo seguendo minuto per minuto». Il bilancio della sparatoria, in continuo aggiornamento, è di decine di vittime e feriti. Ad aprire il fuoco un gruppo almeno quattro persone in mimetica.

Tajani sul suo profilo X ha poi condannato «ogni forma di terrorismo», esprimendo la propria «vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime».

