Non si fermano gli attacchi dei ribelli Houthi – sostenuti dall’Iran – alle navi mercantili nel Mar Rosso. Così la Cina fa un passo avanti, con i suoi funzionari che hanno chiesto alle loro controparti di Teheran di aiutare a frenare gli assalti, per non danneggiare le relazioni commerciali tra i due Paesi. Lo hanno riferito fonti iraniane e un diplomatico, scrive Reuters sul suo sito. Per Pechino è fondamentale proteggere i propri interessi, al costo di mettere in discussione i propri rapporti con Teheran: «Quindi dite agli Houthi di mostrare moderazione».

I funzionari cinesi, tuttavia, non hanno fatto commenti o minacce specifiche su come le relazioni commerciali potrebbero essere compromesse. Sebbene la Cina sia stata il principale partner commerciale dell'Iran nell'ultimo decennio, le loro relazioni commerciali sono sbilanciate. Le raffinerie cinesi, ad esempio, hanno acquistato oltre il 90% delle esportazioni di greggio iraniano lo scorso anno, secondo i dati di monitoraggio delle petroliere della società di analisi commerciale Kpler, poiché le sanzioni statunitensi hanno tenuto lontani molti altri clienti e le aziende cinesi hanno beneficiato di forti sconti. Il petrolio iraniano, tuttavia, rappresenta solo il 10% delle importazioni di greggio della Cina e Pechino ha una serie di fornitori che potrebbero colmare le carenze provenienti da altri paesi.

Alla richiesta di Reuters di un commento sugli incontri con l'Iran per discutere degli attacchi nel Mar Rosso, il ministero degli Affari Esteri cinese ha dichiarato: «La Cina è un amico sincero dei Paesi del Medio Oriente ed è impegnata a promuovere la sicurezza e la stabilità regionale e a ricercare lo sviluppo e la prosperità comuni. Sosteniamo i Paesi del Medio Oriente nel rafforzare la loro indipendenza strategica». Nessun commento invece da parte del ministro degli Esteri iraniano.

