Proseguono le indagini del Congresso sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso.

E l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta chiedendo ai suoi ex collaboratori alla Casa Bianca di non dare il proprio contributo nell’inchiesta.

Lo riportano il Washington Post e Politico, citando una lettera che un legale dell'ex presidente ha inviato all'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, all'ex stratega del tycoon Steve Bannon e ad altri tra i più stretti ex consiglieri.

Il repubblicano ha chiesto loro di non presentare i documenti richiesti dalla commissione di indagine e di non presentarsi davanti ad essa per essere ascoltati. Per il team legale di Trump coinvolgere gli alleati nell'indagine equivarrebbe a violare la presunta immunità di cui godrebbe l'ex presidente.

Lui per parte sua ha intenzione di esercitare il privilegio esecutivo, una mossa che potrebbe impedire la testimonianza dei suoi ex collaboratori e “proteggere” le comunicazioni presidenziali.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata