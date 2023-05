Un uomo del Kentucky, Peter Schwartz, con una lunga serie di crimini alle spalle, è stato condannato a 14 anni di carcere per aver aggredito dei poliziotti con uno spray al peperoncino durante l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Si tratta della pena più pesante finora inflitta per l’attacco al Congresso Usa messo in atto dai sostenitori di Donald Trump alla vigilia dell’insediamento dell’attuale presidente Joe Biden.

Schwartz, di professione saldatore, ha partecipato alla rivolta con la moglie. Gli

inquirenti avevano chiesto 24 anni e sei mesi di carcere.

Il giudice che ha lo ha condannato, Amit Mehta, è lo stesso che nei mesi scorsi aveva condannato a 10 anni di reclusione un poliziotto di New York in pensione che in occasione dell’assalto al Congresso aveva aggredito un agente.

