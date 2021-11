Pioggia, neve, raffiche a quasi 160 km orari, mare in tempesta, onde altissime sulle coste.

La tempesta Arwen sta sferzando il Regno Unito, provocando danni ingenti e disagi ai trasporti. Non solo: circa 130mila abitazioni sono rimaste senza elettricità e si registrano anche tre vittime, in Cumbria, Aberdeenshire e Irlanda del Nord, rimaste schiacciate dagli alberi sradicati dalla violenza del vento.

Una situazione d’emergenza, che vede in queste ore impegnati centinaia di uomini e donne delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile e della guardia costiera per mettere in sicurezza le aree più a rischio.

La stessa Guardia costiera ha diramato una serie di avvisi, per invitare la popolazione a tenersi lontana dal mare e, più in generale dalle coste, avvertendo, per scoraggiare eventuali persone a sfidare la furia della natura per immortalare la tempesta: “Nessun selfie vale la pena di mettere a rischio la propria vita”.

Molte aziende di trasporti, così come le autorità locali, hanno invitato a non mettersi in viaggio nelle zone più colpite dal maltempo.

E, naturalmente, numerosi collegamenti interni hanno fatto registrare pesanti problemi.

Diversi voli sono stati cancellati e moltissimi treni sono stati soppressi.

