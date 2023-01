I Paesi membri dell’Unione Europea si riuniranno il prossimo 4 gennaio per concordare una risposta congiunta al tema d ei viaggiatori provenienti dalla Cina, dopo l'impennata di casi Covid nel Paese.

Lo ha annunciato la Svezia: «Il Paese sta cercando una politica comune per l'intera Ue circa l'introduzione di possibili restrizioni all'ingresso. È importante mettere in atto rapidamente le misure necessarie», ha dichiarato in una nota il governo di Stoccolma.

Dopo la brusca interruzione di Pechino della tanto discussa politica “zero Covid” e la conseguente esplosione dei contagi, alcuni Stati membri dell'Ue tra cui l’Italia, hanno deciso di imporre test ai viaggiatori provenienti dalla Cina. Gli stessi provvedimenti sono stati presi da diversi Paesi asiatici, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e da Israele.

La Germania, pur non avendo imposto l'obbligo di test, sta pensando ad un sistema coordinato per monitorare le varianti del Covid negli aeroporti europei.

