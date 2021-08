Il pugile americano Jermall Charlo, campione imbattuto dei pesi medi Wbc, è stato arrestato ieri per una rapina risalente a luglio e avvenuta in un bar di San Antonio, in Texas.

Carlo ha pagato la cauzione per tre accuse di furto di secondo grado e poi è stato rilasciato, riportano i media americani.

Stando a quanto riferito dalla Polizia, la carta di credito di Charlo era stata rifiutata per un grosso conto la notte tra il 15 e il 16 luglio, alla vigilia del match per il titolo dei superwelter del fratello Jermell.

Il pugile ha poi accusato una cameriera di aver perso la sua carta di credito e le ha chiesto di pagare il conto per lui.

Poi le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato il pugile mentre frugava in due registratori di cassa della cameriera, che una volta restituiti erano vuoti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata