L'immobiliarista Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai.

Secondo quanto si apprende, il provvedimento è la conseguenza di un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in via definitiva per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, emessa a luglio del 2022.

Indagato e finito sotto processo a Roma per la scalata ad Antonveneta, Coppola era stato indagato dalla Procura di Milano per una estorsione. Non era stato arrestato, però, perché rifugiato negli Emirati.

Nel 2019 i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma gli sequestrarono la lussuosa Villa Renè, del valore di circa 15 milioni di euro, ad Arzachena.

