Sette israeliani sono stati arrestati con l'accusa di essere delle spie al soldo dell'Iran e di aver favorito l'ultimo attacco di Teheran.

Lo ha riferito l’ufficio del procuratore di Stato: tra loro un soldato disertore e due minorenni, accusati di aver fotografato e raccolto informazioni su siti militari sensibili, tra cui il quartier generale di Kirya a Tel Aviv e alcune basi aeree colpite proprio dai missili iraniani e dai droni di Hezbollah nei recenti attacchi.

In attesa della reazione di Israele - il cui via libera «sarà approvato all'ultimo minuto» - l'Iran ha già fatto sapere che risponderà a sua volta e senza esitazione a un contrattacco israeliano, in un'escalation che appare senza fine.

Per aiutare lo Stato ebraico a «proteggersi» da un'ulteriore rappresaglia della Repubblica islamica, gli Stati Uniti hanno dispiegato in Israele la batteria di difesa missilistica Thaad: il sistema è «in posizione» e «abbiamo la capacità di metterlo in funzione molto rapidamente», ha avvertito il segretario alla Difesa Lloyd Austin da Kiev.

Sul terreno intanto l'Idf continua a martellare sui diversi fronti aperti. In diverse località del Libano prendendo di mira il braccio finanziario del partito di Dio, al Qard al Hassan, che ha minacciato «occhio per occhio, dente per dente». I media libanesi riportano inoltre l'uccisione di almeno 7 persone, tra cui un bambino, in raid su Baalbek e Tiro. E di almeno 3 ambulanze colpite in 24 ore, con la morte di quattro soccorritori. Secondo l'esercito israeliano, Hezbollah ha lanciato su Israele 150 razzi: cinque, intercettati in mare, hanno costretto l'aeroporto Ben Gurion a sospendere i voli per diversi minuti.

Attribuita a Israele anche l'esplosione di un'auto in piena Damasco - già teatro di raid mirati da parte dell'Idf - nel quartiere di Messah, che ospitava una cerimonia in memoria di Sinwar. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, un missile ha centrato l'auto uccidendo due persone: una di loro non era siriana. Per i media israeliani, si trattava del responsabile del trasferimento di armi dall'Iran a Hezbollah.

