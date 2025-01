Dopo il Senato anche la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto legge Ucraina, che autorizza la proroga l'invio di armi in supporto al governo di Kiev, impegnato nel conflitto con la Russia.

Il provvedimento è passato con 192 voti a favore e 41 contrari. Come in occasione del voto a Palazzo Madama, anche in questo caso le opposizioni si sono divise. Partito Democratico, Italia Viva e Azione hanno votato a favore, mentre i deputati di Movimento 5 Stelle e Avs hanno espresso voto contrario.

Il decreto legge approvato proroga fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. Si tratta del decimo decimo “pacchetto” di aiuti militari a Kiev, che verrà definito con uno o più decreti del ministro della Difesa, adottati di concerto con i ministri degli Esteri e Economia.

Il dettaglio dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari viene considerato “classificato” e pertanto non viene divulgato.

