Disavventura per Angela Merkel, scippata a Berlino mentre era a fare la spesa.

Secondo quanto riferisce la Bild, l’ex cancelliera tedesca stava facendo shopping in un supermercato di specialità gastronomiche nel quartiere di Charlottenburg e incautamente ha lasciato la borsa sul carrello della spesa. Errore fatale: qualcuno le ha portato via il portafoglio, con la carta di identità, il bancomat, la patente e del denaro contante.

La polizia ha confermato il furto, mentre lo staff della ex leader del governo tedesco non ha voluto commentare il fatto.

Già quando era in carica, Angela Merkel non ha mai rinunciato a fare la spesa personalmente, abitudine che non ha ovviamente mutato ora che ha finito il suo mandato, lasciando l’incarico al nuovo cancelliere Olaf Scholz.

Generalmente accompagnata da una scorta, con lei nel supermercato al momento del furto era presente, riferisce ancora la Bild, una guardia del corpo dell'Anticrimine federale.

