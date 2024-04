«Dedicata a Stefano». In sella a Circle of Fire, il jockey Andrea Atzeni ha vinto la Sidney Cup, prestigiosa corsa di Gruppo 1 disputata a Randwick in Australia. Il fantino di Nurri è poi corso ad abbracciare la famiglia di Stefano Cherchi, lo sfortunato jockey di Mores, deceduto la settimana scorsa a 23 anni, dopo due settimane di coma, in seguito alla caduta da cavallo proprio durante una corsa in Australia.

Un lungo abbraccio a Sebastiano Cherchi, il padre, e poi un altro alla sorella Eleonora e alla madre di Stefano. Va ricordato che Andrea Atzeni è stato una sorta di padrino sportivo per il talentuoso Stefano Cherchi, considerato una delle grandi promesse del galoppo internazionale. Appena saputo dell'incidente, Atzeni aveva lasciato il Giappone (dove aveva un ingaggio) per raggiungere all'ospedale di Canberra l'amico Stefano.

«È stato un periodo difficile per la sua famiglia ed è incredibile vederli qui», ha dichiarato il fuoriclasse Atzeni che ha vinto dappertutto: in Irlanda come negli Emirati Arabi, in Francia, Germania, Giappone e Canada. E naturalmente in Inghilterra, dove ha collezionato quasi 1.200 successi.

© Riproduzione riservata