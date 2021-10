Amanda Knox ha partorito. E’ stata la stessa donna, assolta dieci anni fa dall’accusa per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, ad annunciarlo al New York Times.

La sua bambina si chiama Eureka Muse Knox Robinson. Amanda ha partorito nei mesi scorsi ma lo ha tenuto nascosto per timore dei paparazzi.

La Knox vive non lontano da Seattle assieme al marito Christopher Robinson. Con lui sta valutando dei progetti da portare avanti per arrotondare un po’ le entrate. Tra questi un documentario sul suo rapporto con Giuliano Mignini, il pm che si occupò delle indagini, che ora è andato in pensione e sta lavorando a un libro sul caso.

Durante il suo viaggio in Italia nel 2019 Knox gli ha fatto recapitare una lettera in italiano, chiedendogli se voleva avviare un dialogo con lei. Mignini si è mostrato aperto all'idea. Amanda Knox però ammette: "Continuo a dire a Chris che vorrei andare in posto dove posso pagare il mutuo senza dover rivivere la peggiore esperienza della mia vita".

