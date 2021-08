Amanda Knox è incinta del suo primo figlio.

L'annuncio è arrivato in una puntata del suo podcast “Labyrinths”.

Solo poche settimane fa la 34enne americana – accusata, insieme all’allora fidanzato Raffaele Sollecito, dell'omicidio di Meredith Kercher a Perugia e poi assolta nel 2011 – aveva rivelato di aver subito un aborto spontaneo.

Knox ha condiviso una registrazione audio del momento in cui ha scoperto di aspettare un bambino, gridando: “Grazie al cielo, ce l'abbiamo fatta”.

Inoltre, ha spiegato che racconterà l’esperienza della gravidanza giorno per giorno: “Resta sintonizzato per la nostra prossima miniserie, 280 giorni, in cui ti accompagneremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”.

Sposata con Christopher Robinson da un anno, lavora come giornalista e attivista per la giustizia penale negli Stati Uniti.

Rudy Guede, la terza persona accusata dell'omicidio Kercher, è stato condannato a scontare 16 anni di prigione (l'anno scorso ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali).

(Unioneonline/F)

