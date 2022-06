Non si ferma la drammatica scia delle sparatorie che insanguinano gli Stati Uniti.

In queste ore una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite nel corso di uno scontro a fuoco in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona.

Da quanto si apprende, un centinaio di persone si erano radunate per una festa quando qualcuno ha iniziato a sparare, prima all'interno del mall e poi nel parcheggio e anche in strada. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in pericolo di vita. Tra i feriti anche un bambino.

Le autorità hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Una vittima e cinque feriti anche vicino a Richmond, in Virginia: anche qui la violenza è esplosa durante nel corso di un party e anche in questo caso la polizia sta indagando su dinamica e responsabilità dell'accaduto.

I due episodi arrivano a pochi giorni dalle stragi nella scuola di Uvalde, in Texas, e dall’irruzione armata in un ospedale a Tulsa, in Oklahoma.

