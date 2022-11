La Cina sta sviluppando le armi atomiche molto più velocemente degli Stati Uniti e questo rappresenta un “problema a breve termine".

Lo ha dichiarato il capo del comando strategico Usa, l’ammiraglio Charles Richard, che sovrintende al programma di armi nucleari di Washington.

"La nave sta lentamente affondando perché Pechino sta mettendo in campo le sue capacità militari più rapidamente di noi", ha aggiunto, secondo quanto riferito dalla Cnn, l’ammiraglio Richard.

Proprio in queste ore, nel corso di un incontro a Pechino tra il cancelliere tedesco Olaf Sholz e il leader cinese Xi Jinping, Germania e Cina hanno ribadito la propria “contrarietà” all'uso di qualsiasi arma nucleare, a cominciare dallo scenario ucraino.

"Qui in Cina – ha detto Sholz dopo gli incontri con i vertici della Repubblica popolare – tutti sanno che un'escalation della guerra in Ucraina avrebbe conseguenze per tutti noi. Ecco perché – ha aggiunto il cancelliere – è molto importante per me sottolineare che tutti dicono chiaramente che

un'escalation attraverso l'uso di un'arma nucleare tattica è esclusa".

