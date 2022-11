Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e attorno alle 18 ha fatto rientro in Italia, all’aeroporto di Ciampino.

La notizia della liberazione è stata comunicata questa mattina da Palazzo Chigi.

"Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi la nostra connazionale Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a riportare Alessia dai suoi familiari", ha poi scritto su Twitter la premier Giorgia Meloni.

La giovane blogger romana era stata trattenuta dalle autorità di Teheran a fine settembre dopo essere stata fermata nel corso delle manifestazioni di protesta per la morte di Mahsa Amini, la ragazza iraniana picchiata a morte dalla “polizia politica” della Repubblica islamica per non aver indossato correttamente il velo.

"Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata", ha detto la giovane al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che l'ha accolta all'aeroporto di Ciampino.

