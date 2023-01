Brutto incidente per un Airbus Ita che si è scontrato con un velivolo della Delta Airlines su una pista dell’aeroporto JFK di New York.

L’incidente è avvenuto il 2 gennaio scorso ma i video e i dettagli dell’accaduto stanno emergendo solo nelle ultime ore. Stando alle ricostruzioni, l’ala destra dell’aereo italiano ha investito la coda del velivolo americano. La prima è stata tranciata di netto, la seconda ha riportato seri danni.

Un video diffuso su Youtube spiega le dinamiche della collisione. Il 2 gennaio la Torre di controllo dell’aeroporto newyorkese riceve la chiamata dei piloti statunitensi che avvisano di essere stati tamponati da un aereo che chiamano “Alitalia”. Subito dopo la conferma: dal finestrino vedono un Airbus azzurro della compagnia Ita, con un’ala tranciata.

Quella sera i 200 passeggeri del volo Ita non riescono a partire e vengono sistemati in alberghi a ridosso dell’aeroporto. La dinamica è stata confermata anche dai piloti italiani. Non è stato necessario l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del fuoco perché i due aeromobili non hanno preso fuoco.

Ita Airways, in una nota diffusa dalla compagnia, parla di un evento di «lieve entità». E afferma che «incidenti simili non si verificano raramente in aeroporti molto congestionati, soprattutto nella movimentazione a terra».

