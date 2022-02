Dopo oltre 44 anni in galera senza un giusto processo, si è scoperto che era innocente ed è stato scarcerato. E’ l’incredibile storia, che troppo spesso avviene negli Stati Uniti, di Vincent Simmons, afroamericano di 70 anni uscito dall’Angola State Prison in Louisiana.

L’uomo nel 1977 è stato condannato a 100 anni per tentato stupro aggravato nei confronti di due sorelle gemelle che all’epoca avevano 14 anni. Fu giudicato colpevole da una giuria composta da undici uomini bianchi e una donna afroamericana.

Simmons si è sempre dichiarato innocente, dopo numerose richieste per un nuovo processo negli anni ‘90 furono prodotte delle prove che avrebbero potuto scagionarlo, ma non furono mostrate dalla sua difesa. E proprio grazie a quelle prove ora è stato scarcerato, dopo che un giudice ha ordinato un nuovo processo e un procuratore distrettuale della Louisiana – d’accordo con le sorelle presunte vittime - ha deciso di far cadere le accuse senza andare a processo.

La vicenda di Simmons è stata anche oggetto di tre documentari, tra cui “The Farm: Life In Angola Prison” (1998) trasmesso da Hbo e ora anche disponibile su Netflix. Il documentario ha vinto diversi Emmy oltre ad essere candidato ad un Oscar.

