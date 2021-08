"In queste ore stiamo cercando di evacuare più persone possibile dall'Afghanistan, ci saranno altri 50 voli e finiremo l'evacuazione entro il 31 agosto".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in conferenza stampa video al G7, fa il punto sul complicato ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan, dove stanno riprendendo il potere i talebani. Una proroga della scadenza di agosto non è possibile, spiega ai leader dei Paesi più potenti del mondo che avevano aperto a quest’ipotesi: "Non possiamo permetterci ulteriori rischi, e sono rischi reali di attacchi terroristici".

L’esito dell’uscita di scena degli americani dipende anche dalla cooperazione dei talebani che dovranno assicurare l'accesso all'aeroporto di Kabul, ha aggiunto Biden. Il presidente ha chiesto al Pentagono di preparare dei piani di emergenza se si rendesse necessario restare anche oltre la fine del mese.

"Dobbiamo rimanere uniti", è l'appello finale.

Intanto iI governo talebano ha affermato che non permetterà più l'ingresso nell'aeroporto Hamid Karzai agli afghani che intendono fuggire: "Ora basta andare via. Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiarli, ci servono le loro competenze", le parole del portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid.

Nelle ultime ore si è tenuto un incontro tra il leader dei talebani Abdul Ghani Baradar e il capo della Cia Williams Burns per negoziare i termini della ritirata. Ai talebani viene chiesto di garantire "un corridoio sicuro" a tutti quelli che vorranno partire anche dopo il 31 agosto, afghani compresi. Solo rispettando questa condizione potrà essere avviato qualunque tipo di dialogo tra l'Occidente e i nuovi governanti di Kabul, con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen che ha chiarito come al momento il riconoscimento del nuovo governo afghano non sia assolutamente in discussione.

La Banca Mondiale, intanto, ha sospeso gli aiuti all'Afghanistan, motivando la decisione con una "profonda preoccupazione" per la situazione nel Paese. Giorni fa lo aveva fatto anche il Fondo monetario internazionale.

