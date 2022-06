Momenti di paura per il presidente Usa Joe Biden e per sua moglie Jill, fatti evacuare in fretta e furia dalla loro residenza di Rehoboth Beach, in Delaware, a causa del sorvolo improvviso di un velivolo non identificato.

Secondo quanto reso noto dal Secret Service, ovvero l’agenzia che si occupa della sicurezza del presidente statunitense, un piccolo aereo privato è entrato per errore nello spazio aereo ristretto sopra l'abitazione. Dunque per Biden e per la first lady è scattata la procedura di evacuazione e messa in sicurezza.

Nel frattempo, il velivolo è stato scortato fuori dallo spazio aereo sorvegliato e i Biden sono potuti rientrare nella loro abitazione.

Lo stesso Secret Service ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. Dai primi accertamenti sembra che il pilota – che verrà interrogato – non fosse sintonizzato sul canale radio giusto e, oltre a questo, non stava stava seguendo né il Notams (ovvero l'allerta sul potenziale pericolo) né la guida di volo.

