Sono 19 i morti nell’incidente aereo avvenuto in Tanzania dove un Atr 42-500 della Precision Air è precipitato nelle acque del lago Vittoria, il più grande dell’Africa.

A bordo c’erano 43 persone (39 passeggeri più i due piloti e i due membri dell’equipaggio), 24 i sopravvissuti.

Il Paese è in lutto mentre sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i pescatori che hanno poi fatto scattare l’allarme.

Il velivolo si stava avvicinando alla città di Bukoba dopo essere partito da Dar es Salam, poi lo schianto quando mancavano circa 100 metri alla pista dell’aeroporto.

Precision Air è la più grande compagnia aerea privata della Tanzania, ed è in parte di proprietà di Kenya Airways.

Solo cinque anni fa un altro incidente aereo aveva scosso il Paese africano: un velivolo appartenente a una società di safari era precipitato nel nord della Tanzania con un bilancio di 11 morti. Nel marzo del 2019, un volo della Ethiopian Airlines proveniente da Addis Abeba e diretto a Nairobi si era schiantato sei minuti dopo il decollo in un campo a sud-est della capitale etiope, uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Anni prima, era il 2007, era toccato invece a un volo della Kenya Airways, caduto in una palude. 114 i morti.

