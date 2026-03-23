Addio a Leo Radvinsky, morto a 43 anni il proprietario di OnlyFansL’annuncio della società: «Si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro»
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«È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro». Con queste parole l’azienda proprietaria di OnlyFans, la piattaforma nota per i contenuti erotici a pagamento, ha annunciato la notizia della morte, a 43 anni, del titolare della società.
«La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile».
Radvinsky, capo della Fenix International Limited che, nel 2018, aveva acquistato una quota di maggioranza del sito erotico a opagamento fondato da Guy Stokely e Timothy Stokely, era nato a Odessa, in Ucraina, nel 1980.
Negli anni della giovinezza il trasferimento con la famiglia negli Stati Uniti, dove ha completato gli studi laureandosi in Economia alla Northwest University, a Chicago.
(Unioneonline)