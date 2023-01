La velocità, l’entusiasmo e l’efficienza con le quali il suo cane, un bellissimo esemplare di border collie, guida il gregge sono impressionanti. Tanto che il pastore, divertito e sorpreso dalla scena, ha deciso di filmare il suo fido aiutante alle prese con una trentina di pecore.

L’aiutante provetto le segue, non perdendole mai di vista. Salta una recinzione per sorpassarle – con agilità sorprendente – e le tiene compatte, per non perderne una. La scena dovrebbe essere ambientata in Inghilterra, dove questo cane è ampiamente utilizzato nel lavoro tra i pascoli.

L’uomo segue la scena dalla sua moto e lascia le redini della situazione al suo collaboratore peloso. Questa razza di cani è ampiamente usata anche in Italia, soprattutto nell'Alto Piemonte, dove lavora in sinergia con i cani da difesa che proteggono le greggi dall’attacco dei lupi e di altri predatori carnivori.

(Unioneonline)

