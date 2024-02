Paura questa mattina alla Gare de Lyon di Parigi, dove un uomo ha accoltellato tre persone prima di essere arrestato dalla polizia.

Una delle vittime dell’aggressione è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Solo ferite lievi per le altre due persone coinvolte.

Da quanto si apprende, l’arrestato è un 32enne di nazionalità maliana che ha presentato alle autorità una patente italiana e, secondo il quotidiano Le Parisien, avrebbe anche un permesso di soggiorno rilasciato dall’Italia.

Gli accertamenti delle autorità francesi proseguono per chiarire i motivi alla base dell’aggressione.

