Il 31 dicembre 2022 muore al Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano Joseph Ratzinger. Il Papa emerito, 95 anni, era malato da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate.

Erano stati proprio i motivi di salute a spingerlo, l’11 febbraio 2013, a rinunciare al suo incarico e lo aveva fatto parlando in latino davanti ai cardinali in occasione del Concistoro ordinario: «Ben consapevole della gravità di questo mio atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice».

Nato in Germania nel 1927 è considerato uno dei più illustri teologi della Chiesa.

