Il 26 gennaio 2020 tutto il mondo resta ammutolito dopo la diffusione della notizia della morte di Kobe Bryant. Il cestista americano, considerato tra i migliori in tutta la storia dell’NBA.

Quel giorno, insieme alla figlia Gianna di 13 anni e ad altre sette persone, Kobe decolla a bordo di un elicottero di sua proprietà dall’aeroporto della Contea di Orange-John Wayne, in California. Pochi minuti dopo il velivolo precipita a Calabasas e prende fuoco.