«L'unica cosa che mi piace davvero fare è s… re le mogli dei miei migliori amici. È semplicemente la cosa più bella».

Lo avrebbe confessato Donald Trump a Jeffrey Epstein secondo le registrazioni di un'intervista data nel 2017 dal finanziere morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per traffico sessuale, violenze e altri atti orribili perpetrati negli anni. Gli audio bomba, proprio alla vigilia delle elezioni americane, sono stati pubblicati nell'ambito della serie di podcast "Fire and Fury” da Michael Wolff, autore di tre libri sul primo mandato di Trump e sulla sua candidatura al secondo nel 2020, e da James Truman, ex giornalista di New Musical Express.

Nel colloquio Epstein ha anche rivelato che Trump ha fatto sesso per la prima volta con Melania sul suo aereo, il Lolita Express. «È un uomo affascinante e divertente», ma in definitiva una persona «sola a cui piace sc… re le mogli dei suoi migliori amici», ha descritto The Donald. Nei giorni scorsi erano usciti altri frammenti dell'intervista a Epstein, legato al tycoon da un'amicizia di lunga data, nei quali rivelava gli insulti dell'ex presidente contro i suoi più stretti collaboratori tra cui Steven Bannon, definito una «canaglia», e Kellyanne Conway, «parla troppo».

Immediata la reazione della portavoce della campagna di Trump, Karoline Leavitt, che ha accusato Wolff di essere «uno scrittore in disgrazia che fabbrica bugie per vendere libri di narrativa, perché è evidente che non ha morale o etica», e di «voler interferire per conto di Kamala Harris» nel voto.

I nomi di Trump ed Esptein sono stati spesso associati in queste ultime settimane di campagna elettorale. Lo scorso 24 ottobre l'ex modella Stacey Williams ha accusato il candidato repubblicano di averla molestata nel 1993 alla Trump Tower in «un perverso gioco» con l'amico Jeffrey. Anche in questo caso la campagna ha sminuito le accuse bollando Williams come «una al servizio di Harris», motivando l'accusa con il fatto che la donna fa parte di un gruppo chiamato 'Survivors for Kamala' che sostiene le vittime di violenza e supporta la candidata democratica. L'ex modella ha anche condiviso sui social media una cartolina del resort di Mar-a-Lago scritta e firmata dal tycoon, sempre nel '93: «La tua casa lontano da casa, con amore Donald».

