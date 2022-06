Una notizia che sta generando allarme nella comunità scientifica e non solo: in Gran Bretagna, dopo vent’anni, è ricomparso il virus della poliomielite.

La notizia, rimbalzata rapidamente sui media di lingua inglese, è stata ripresa anche sulle sue pagine social dal noto virologo Roberto Burioni, che spiega: “Questa è una notizia pessima. A Londra c’è di nuovo il virus polio, che non si vedeva da anni. Se avete avuto la pessima idea di non vaccinare i vostri figli contro la polio (o non siete vaccinati) provvedete immediatamente”.

Poi la precisazione: “L’uomo è l’unico ospite naturale del virus della polio, quindi se nelle fogne di Londra c’è il virus significa che a Londra c’è gente che ha in questo momento la polio”.

Le tracce del virus sono infatti state trovate durante i test di routine sulle acque reflue di Londra. Per la precisione: a nord e a est della capitale britannica, in campionature eseguite tra febbraio e maggio.

L'agenzia sanitaria inglese sta collaborando con altri enti, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per indagare con urgenza sulla questione. L'ultimo caso di polio selvatica nel Regno Unito risale al 1984 e il Paese è stato dichiarato libero dalla polio nel 2003.

I poliovirus selvatici sono stati eradicati nella maggior parte del mondo, tranne che in Afghanistan e Pakistan, dove rimangono endemici. Il poliovirus di derivazione vaccinale - che ha cioè origine dai virus polio vivi attenuati e contenuti nel vaccino orale contro la poliomielite - scatena ancora epidemie, come accaduto recentemente in Ucraina e Israele.

Secondo i dati del Servizio Sanitario Nazionale, circa il 94% dei bambini di due anni nel Regno Unito è stato vaccinato contro il poliovirus.

