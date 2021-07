La Variante Delta spaventa anche la Spagna, e a Barcellona torna il coprifuoco per frenare la nuova ondata di contagi.

Il coprifuoco verrà reintrodotto a Barcellona così come nelle altre città della Catalogna e dopo il via libera della corte suprema regionale. Sarà in vigore dall'una alle 6 del mattino nelle aree in cui i tassi di infezione superano i 400 casi ogni 100.000 abitanti in un periodo di 14 giorni.

La stretta, che interesserà 161 comuni, comprese famose località balneari come Sitges e Salou, serve per frenare il picco di casi specialmente tra i giovani e i non vaccinati.

Con oltre 100mila contagi in più in sole tre settimane, a preoccupare nella Comunità catalana sono anche i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive, e a preoccupare è soprattutto l'età giovane dei contagiati: di 219 persone in intensiva, una su quattro è di età inferiore ai 40 anni.

Di fronte alla situazione, il governo catalano ha già annunciato nuove restrizioni come la limitazione delle riunioni a 10 persone e il divieto di mangiare e bere negli spazi pubblici.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata